Kilis'te ibadethaneler temizleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camilerde araç üstü halı yıkama aracı ile halılar yerinde yıkanıyor ve kurutuluyor. İbadethanelerin içerisinde gerçekleştirilen çalışma da ilk olarak halılar dezenfekte edilerek yıkanıyor, daha sonra kurutma işlemi ile 2 saat içerisinde halılar kokulu olarak pırıl pırıl hale geliyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kent merkezindeki camilerin halılarının yıkandığını, bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini, kısa bir zamandı 25 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi.