İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te ikamet yangını

Kilis’te, bir evde soba borusunun sıcaklığıyla eriyen elektrik kablosu nedeniyle çıkan yangında büyük hasar oluştu.

Kilis'te, bir evde soba borusunun sıcaklığıyla eriyen elektrik kablosu nedeniyle çıkan yangında büyük hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, H. K. ait Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesinde bulunan evde ısınan soba borusunun yakınından geçen elektrik kablosu alev aldı. Yangın Kilis İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmaz iken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.