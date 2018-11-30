Kilis'te ikamet yangını

Kilis'te, bir evde soba borusunun sıcaklığıyla eriyen elektrik kablosu nedeniyle çıkan yangında büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, H. K. ait Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesinde bulunan evde ısınan soba borusunun yakınından geçen elektrik kablosu alev aldı. Yangın Kilis İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmaz iken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.