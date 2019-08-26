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Kilis'te ikamette yangın

Kilis’te, bir ikamette çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Kilis'te, bir ikamette çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.


Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ikametin 2. katında elektrik kontağından yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri gönderildi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi. Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlattı.

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