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Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kilis’te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay karayolunun 10. kilometresinde F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil ile T.Y. yönetimindeki 06FN 0546 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüleri F.B. ve T.Y. ile araçlarda bulunan Z.B. ve T..B. yaralandı. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan Kilis-Hatay karayolu ise alınan güvenlik önlemlerinden sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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