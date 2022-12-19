Kilis'te ilaçlama çalışmaları başladı

Belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından sinekle mücadele çerçevesinde kış ayı olmasına rağmen haşere ile mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri ekipleri tarafından, Kilis kent merkezinde bulunan dere yatağı, çöp konteynerleri, mazgal ve sulak alanlarda larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Sinek ve haşereyle sadece yaz ayında değil, kış aylarında da mücadelenin devam ettiği bildirildi.