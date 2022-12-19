İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis'te ilaçlama çalışmaları başladı

Kilis Belediyesi tarafından dere yatağı, çöp konteynerleri, mazgal ve sulak alanlarda larva ilaçlama çalışmaları başladı.


Belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından sinekle mücadele çerçevesinde kış ayı olmasına rağmen haşere ile mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri ekipleri tarafından, Kilis kent merkezinde bulunan dere yatağı, çöp konteynerleri, mazgal ve sulak alanlarda larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Sinek ve haşereyle sadece yaz ayında değil, kış aylarında da mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.