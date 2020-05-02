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Kilis'te ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Kilis Belediyesi tarafından özellikle hava sıcaklarının atmasıyla ortaya çıkan çeşitli sinek ve böceklerle etkin mücadele kapsamındaki ilaçlama çalışmaları gündüz, gece demeden devam ediyor.


Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürerken, ilaçlama ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, özellikle karasinek, sivrisinek ve larvaların doğal üreme yerleri olan çöplük alanları, ağaç ve yeşil alanlar ile Kilis'in tamamında sürdürülen ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Haşerelerle ve böceklerle etkin bir mücadele yapıyoruz. İlaçlamalar sabah erken saatlerinde ve geceleri gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığı açısından da herhangi bir sorun oluşturmayan ilaçlama çalışmaları yaz boyunca sürecektir" dedi.

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