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Kilis'te ilk kez "kalp kapak değişimi" yapıldı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde yaşayan Faysal Abdullah’ın kalp kapakçığı değiştirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde yaşayan Faysal Abdullah'ın kalp kapakçığı değiştirildi.


Afrin bölgesinden Türkiye'ye getirilen Faysal Abdullah, kalp kapakçığı değiştirilerek, hayatı tutundu. Kilis Devlet Hastanesinde ilk kez kalp kapakçığı değiştirilme ameliyatı yapıldı.


Kalp Damar Cerrahı Uzm.Dr.Vecih Keklik tarafından yapılan açıklamada, Nefes darlığı şikayeti ile Kilis Devlet Hastanesine getirilen Faysal Abdullah'ın yapılan tetkiklerinde sol kalp kapakçığında ileri derecede darlık ve yetmezlik saptandığını ifade ederek, “Yapılan incelemeler sonucunda kapak değişimine karar verildi. Hastanemizde ilk defa yapılan ‘kalp kapak değişimi' sonucunda, hasta genel durumunun iyi olması üzerine ameliyatın 4. gününde servis takibine alındı. Ameliyatı koordine eden Hastanemize ve Kilis'e destek olan, Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Adnan Celkanlı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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