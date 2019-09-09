Kilis'te İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Kilis'te İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.

İlköğretim Haftası kutlama töreni Atatürk Anıtına Çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Haşim Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.