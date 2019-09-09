İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Kilis’te İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.

Kilis'te İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.


İlköğretim Haftası kutlama töreni Atatürk Anıtına Çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Haşim Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.