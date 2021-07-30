İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te IOM tarafından finans edilen parkın yapımını başlandı

Kilis Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Uluslararası Göç Birimi (IOM) tarafından finanse edilen parkın yapımını başlandığını söyledi.


Başkan Yardımcısı Erkmen, IOM tarafından finanse edilen ve belediye tarafından yürütülen proje kapsamında parkın yapımını başlandığını ifade etti. Erkmen, konu ile ilgili açıklamasında, “Proje kapsamında 3 parkın birincisinin yapımına başlandı. Semt parklarının birincisi Helvacıoğlu Mahallesinde yapılmaya başlandı. Daha güzel bir Kilis için çalışıyoruz. IOM tarafından desteklenen 3 yeni park yapacağız. İnşallah kısa süre içerisinde bu parklar faaliyete geçecek” dedi.

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