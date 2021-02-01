Kilis'te iş yerinde yangın

Kilis'te, bir iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aşit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Polis olay yerini kordon altına alırken, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.