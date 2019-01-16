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Kilis'te jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından 7 tarım işçisi zehirlendi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde zeytin toplayan tarım işçileri jeneratörü açıp elektrikli soba ile ısınmak isterken karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin toplayan tarım işçileri jeneratörü açıp elektrikli soba ile ısınmak isterken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde yaşandı. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden zeytin bahçesinde çalışmak için gelen 7 kişi, jeneratörü açıp elektrikli soba ile ısınmak isterken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıslar, olay yerine giden ambulanslarla Musubayli Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan şahıslar daha sonra Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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