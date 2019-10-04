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Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi

Kilis’te jandarma ekipleri, 105 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemesi ele geçirdi.

Kilis'te jandarma ekipleri, 105 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemesi ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Gaziantep Karayolu Küplüce mevkiinde H.B. isimli şahsın kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 105 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemeleri ele geçirildi. Kaçakçılık olayıyla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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