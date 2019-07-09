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Kilis'te kaçak içki operasyonu

Kilis’te, bir iş yerinde yapılan aramada 331,5 litre sahte içki, 2,5 litre sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 adet plastik kelepçe ele geçirildi.

Kilis'te, bir iş yerinde yapılan aramada 331,5 litre sahte içki, 2,5 litre sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 adet plastik kelepçe ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 53 yaşındaki H.A. ait Nedim Ökmen Mahallesindeki iş yerine düzenlenen operasyonda 331,5 litre sahte içki, 2,5 litre sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 adet siyah renkli plastik kelepçe ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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