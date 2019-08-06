Kilis'te kaçak içki operasyonu

Kilis'te, bir aracın bagajında yapılan aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, merkez ilçeye bağlı Kocabeyli Köyü yakınlarında Kilis-İslahiye Karayolunda M.G yönetimindeki 41 B 6744 plakalı araç durduruldu. Aracın bagajında yapılan aramada, farklı markalarda 49 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.G., Z.Y., ile K.K. isimli şahıslar Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.