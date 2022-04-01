İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı

Kilis’te jandarma, bir kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakaladı.

Kilis'te jandarma, bir kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakaladı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine Merkez ilçeye bağlı Tamburalı köyünde Ş.C. isimli şahıs tarafından kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakalandı. . Olayla ilgili S.Ç. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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