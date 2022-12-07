İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kilis’te jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kilis'te jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı Demirışık köyünde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.B., M.Ç., F.K. ve M.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 2 adet fener, 2 adet çekiç, 2 adet çapa, 6 adet murç, 5 litre benzin, 10 metre elektrik uzatma kablosu ele geçirildi. Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

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