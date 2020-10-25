Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren araçta yapılan aramada, 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada, 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren araç risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına alındı. Araçta yapılan aramada 320 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.