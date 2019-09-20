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Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis’te, jandarma ekipleri, bir kamyonda yaptıkları aramada 48 adet tır lastiği, 350 litre motorin, muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Kilis'te, jandarma ekipleri, bir kamyonda yaptıkları aramada 48 adet tır lastiği, 350 litre motorin, muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis- Hatay karayolu üzerinde A.Ö. yönetimindeki kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan gümrük kaçağı, 48 adet tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

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