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Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis’te, 11 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda, tapanca, kaçak sigara ele geçirirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te, 11 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda, tapanca, kaçak sigara ele geçirirken, 8 kişi gözaltına alındı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 10 yere, aynı gün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 tabanca, 1 şarjör, 16 adet 9 milimetre fişek, 1 Av tüfeği, 3 Kurusıkı tabanca, 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. H.A.,M.A.,M.K.,M.Ş.,E.C.,M.J.,A.C.,C.E. şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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