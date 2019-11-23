Kilis'te kadın erkek eşitliği anlatıldı

Kilis'te Gençlik merkezindeki kadın ve erkek kursiyerlere "Toplumsal Cinsiyet Rollerine ve Kadın Erkek Eşitliği” anlatıldı.

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezinde çeşitli kurslara katılan kadın ve erkeklere toplumun bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Rollerine ve Kadın Erkek Eşitliği” anlatıldı. Gençlik Merkezi uzmanları tarafından verilen eğitim seminerinde, güncel örnekler eşliğinde detaylı bilgiler verildi.

Kursiyerler gerçekleşen eğitimden memnuniyetini dile getirirken belediye yetkilileri ise benzer bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.