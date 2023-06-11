Kilis'te kamyonet ile tır çarpıştı: 3 ağır yaralı

Kilis'te kara yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kilis-Hatay karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Sait Yılmaz idaresindeki 79 AAU 475 plakalı tır ile Mustafa Tek yönetimindeki 27 SK 902 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler ve Mustafa Tek idaresindeki kamyonette bulunan Yıldız Tek ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre kapatılan yol daha trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.