Kilis'te kan bağış çağrısı

Esra Yılmaz, korona virüsü salgın nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, kan bankacılığı tedarik zinciri salgın sırasında dahi kesilmemesi gereken kritik sağlık hizmetlerinden olduğunu ifade ederek, "Halkımızın evlerine davet edildiği bu günlerde, fedakar sağlık çalışanlarımız da ilgili tedbirlerini almışlar ve sahada aktif olarak görevlerini icra etmektedirler ve süreç boyunca da sahada olacaklardır. Tahmin edileceği üzere kan bağışları oldukça azalmıştır. Hastanelerdeki elektif ameliyatlar ertelenmiş olsa da yine de kan ihtiyacı devam etmekte ve edecektir. Hastanelerimize bu süreçte sağlıklı bireylerimizin gitmemesi yönündeki tavsiyelere uyulmalıdır. Dolayısı ile sağlıklı kan bağışçılarımızın hastanelere gitmesi bir seçenek değildir. Olağan hallerde olduğu gibi Türk Kızılay, hastaneler dışında kan bağışlarını toplayacak ve bileşenleri hastanelere dağıtacaktır. Nitekim tüm kısıtlamalara rağmen mülki idarenin kan bağış araçlarımıza izin vermesinin sebebi de bu mecburiyettendir” dedi. Salgının ilerleyen günlerinde siz bağışçılara ulaşmak daha da zorlaşacağını ifade eden Yılmaz, "Nitekim basında da görebileceğiniz üzere diğer ülkeler, salgının en yoğun olduğu dönemde ulusal kan bağışı çağrısına çıkmak mecburiyetinde kalmışlardır. Diğer ülke tecrübeleri de ilk önlem olarak salgın sürecine yeterli kan stoku ile girilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bir süre sonra gezici ekiplerimiz sahadan çekilecek ancak sabit kan bağışı noktalarımız hizmete devam edecektir. Eğer stoklar yeterli olmazsa , salgın durumuna rağmen Ulusal Kan Bağışı çağrısına çıkmak gerekebilecektir. Eğer önümüzdeki kısa periyotta yeterli bir kan stokuna ulaşırsak en az bir ay ulusal kan bağışı çağrısına çıkılması gerekmeyecektir. Eğer ulusal çağrıya çıkılacak olursa lütfen hastanelere değil, çağrı durumunda ilan edeceğimiz kan alma noktalarına gelmenizi rica ederiz. Umudumuz ve çabamız bu çağrıya gerek kalmaması yönündedir. Gerek mobil kan bağışı noktaları gerekse sabit kan bağışı noktalarımızda tüm hijyen tedbirleri alınmış, hem personelimizin sağlığı hem de halk sağlığı için gerekli tedbirler hayata geçirilmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin vermeden sırayla içeri alınmakta, girmeden önce ateş ölçümü yapılmaktadır. Bu zorlu süreçte sergilediğimiz toplumsal dayanışmanın bir parçası olarak 18-50 yaş arasın kan bağışçılarımızı kan bağışına davet ediyor ve anlayış ve yardımseverliğiniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.