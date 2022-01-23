Kilis'te kar esareti

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ve karayolları ulaşıma kapandı.

Kilis kent merkezinde kapanan yollar Kilis Belediyesi tarafından kepçe ve greyderler ile açılırken, bir yandan da tuzlama çalışmaları sürüyor. Kilis İl Özel İdaresi tarafından 201 yerleşim biriminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay karayolları, yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayollarının kar temizleme ve tuzlama çalışmaları bittikten sonra tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Kilis Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Hatay istikametine araçların geçişine izin vermiyor.