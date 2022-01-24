Kilis'te kar ile mücadele devam ediyor

Kilis'te, kar ile mücadele aralıksız sürerken, tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Kilis Belediyesi tarafından Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla etkili olan karla mücadele kapsamında ana güzergahlar tamamen açıldı. Sokaklar, kaldırımların tuzlama çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçe, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde dün karla mücadele kapsamında 201 yerleşim biriminin tamamı açılmıştı. Dün geçe başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 63 köyün yolunun açma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Kapalı olan 25 köyün yolunun ise bugün öğle saatlerine kadar açılması planlanıyor.