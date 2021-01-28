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Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Kilis’te, sabodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Kilis'te, sabodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Fatime Özden (55) ile Fethi Özden (74) Deveciler Mahallesi Yağcılar çıkmazındaki ikametlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının eve gelmesiyle birlikte baygın şekilde bulunan çifte 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Özden çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde polisin yaptığı inceleme sonucu Özden çiftinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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