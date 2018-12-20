Kilis'te kasım ayında 142 adet konut satıldı

Kilis'te, kasım ayında 142 konutun satıldığını, 10 ayda ise 2 bin 172 konutun el değiştirdiği bildirildi.

Kilis tüm iller içinde 73. sırada yer alırken, Türkiye genelinde satışı yapılan 89 bin 626 konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. Kasım ayında gerçekleşen 142 konut satışının 54'ü ilk satış, 88'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kilis'te Kasım'da satışı yapılan 142 konutun yüzde 3'ü (4 konut) ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Kilis'te Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışında azalış oldu. Ocak ila Kasım aylarını kapsayan on bir aylık dönemde toplam 2 bin 172 adet konut satıldı.