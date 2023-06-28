Kilis'te kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma buldu

Kilis’te kendi başlarına kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma ekipleri buldu.
Kilis'te kendi başlarına kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma ekipleri buldu.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Beşeriye Köyünde hayvancılıkla işiyle uğraşan Kenan Kurt 15 adet küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgede Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyeti neticesinde 15 adet küçükbaş hayvan sınır hattında kayalık arazide başıboş halde bulundu.
Bulunan hayvanlar sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.