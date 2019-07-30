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Kilis'te kenevir operasyonu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde ormanlık alana 4 ayrı noktaya ekilmiş vaziyette 108 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ormanlık alana 4 ayrı noktaya ekilmiş vaziyette 108 kök hint keneviri ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği “Palan” eşliğinde Musabeyli ilçesine bağlı Topallar köyü yakınlarında ormanlık alan içerisine 4 farklı noktaya ekilmiş 108 kök hin keneviri bitkileri sulama amacıyla kullanılan su hortumu ve su bidonları ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Baş savcılığının talimatıyla hin kenevirini eken kişilerin tespit edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturmaya başlandı.

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