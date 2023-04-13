Kilis'te kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlı yakalandı

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, haklarında 4'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., S.Ö., R.Y. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan V.Ö. yakalandı.

Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.