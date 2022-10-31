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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunun zanlı tutuklandı

Kilis’te jandarma ekipleri Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındıktan sona adli makamlarca tarafından tutuklandı.

Kilis'te jandarma ekipleri Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındıktan sona adli makamlarca tarafından tutuklandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yapılan Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası bulunan S.K. isimli şahıs Merkez ilçesi Akpınar Mahallesinde yakalandı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.K. adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

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