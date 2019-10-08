Kilis'te kişi başına günlük 215 litre su tüketiliyor

Kilis'teki ev ve iş yerlerinde kişi başına günlük ortalama 215 litre su tüketildiği bildirildi.

Kilis'teki 4 belediyenin 1'inde arıtma tesisi olduğu bulunurken, Belediyelerin hepsi içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verdi. Toplam çekilen su miktarı 8 milyon 329 bin metreküp olurken kaynak 703 bin metreküp olarak gerçekleşti. Barajlardan çekilen su miktarı ise 3 milyon 680 bin metretüp oldu. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 215 litre oldu. Kilis'teki abone sayısı 25 bin olurken dağıtılan su miktarı 4,5 milyon metreküp oldu.