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Kilis'te kısıtlama sessizliği

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.


Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis'te vatandaşlar kurallara uyuyor. Kısıtlama nedeniyle belediye çalışanları caddelere temizlerken, paket servisi yapan iş yerleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısıtlamaya rağmen balık tezgahlar boş kalmayarak evlere servis yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uygulamaları sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi.

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