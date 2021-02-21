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Kilis'te kısıtlama sessizliği

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Kilis’te de sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.


Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı.


Kısıtlamadan muaf olan tatlıcılar başta olmak üzere gıda sektöründeki esnaf da iş yerlerini açarak paket servisi hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

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