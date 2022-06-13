Kilis'te kişniş hasadı başladı

Kilis'te, 25-30 bin dönümde kişniş hasadı bugün itibariyle başladı.

Tıbbı Aramotik Bitkiler arasında yer alan Yörede Küzbara olarak bilinen Kişniş hasadına başladı. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte kişniş hasadına katıldı. Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, 25-30 bin dönümde kişniş ekimi yapıldığını ifade ederek, “5 yıldır kişniş üretimi artarak devam ediyor. Kişniş dönüm başına 150-200 kilo veriyor. Arpadan, buğdaydan daha karlı, çünkü, kişnişin girdileri çok düşük, gübre kullanılmıyor, ilaçlama yapılmıyor. Arpa ve buğdaydan fiyat olarak daha yüksek, gübre ve ilaç hiç kullanılması için maliyet de düşüyor. Kişniş ilaç sanayinde kullanılıyor. Kilis'te 5 bin ton civarında bir üretimimiz var. Çiftçilerimizi kişniş ekmeye davet ediyoruz” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise Kilisli çiftçinin alternatif alayişler içerisine girdiğini ifade ederek, “Bunun en büyük nedeni girdi maliyetlerinin yükselmesi, girdi maliyeti az olan yetiştirme yoluna gidiliyor. Bunların bir tanede de kişniştir. Tıbbı Aromatik Bitkiler, içerisinde körek otu var, diğerleri var. 25 bin dekardan fazla kişniş ekilen alınımız var. Dönümünden 100-150 bazı yerlerde 200 kilo ürün alınıyor” dedi.