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Kilis'te "Kız çocukları" söyleşisi

Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle söyleşi programı düzenlendi.


GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen tarafından çocuk gelişim merkezindeki kız çocuklarına destek olmak amacıyla kariyer belirleme, hedef saptama, rol-model olma konularında bilgiler verildi.


Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Hülya Soydinç'in de katıldığı söyleşi programında çocuklar, merkezde yaptıkları sosyal ve sportif aktivitelerden söz ettiler.

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