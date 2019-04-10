Kilis'te kızamık ve kuduzla mücadele anlatıldı

Kilis'te, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü genelgesi doğrultusunda Kızamık ve Kuduz konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları konusunda genelge ve kızamık eliminasyon programı çerçevesinde Kilis Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Uzman Dr. Gökhan Unutmaz ile Uzman Dr. Berna İnanıcı tarafından Kızamık ve Kuduz konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verildi. Uzman Dr. Gökhan Unutmaz ile Uzman Dr. Berna İnanıcı sinivezyon eşliğinde yaptıkları açıklamada, “Kuduz, insan sağlığını tehdit eden ve klinik belirtiler meydana geldikten sonra geriye dönüşü mümkün olmayan ve dramatik bir şekilde ölümle sonuçlanan viral zoonotik bir hastalıktır. Bu sebeple, gerek kuduz riskli temas öncesi, gerek kuduz riskli temas sonrası doğru profilaksi uygulamalarının gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Kuduz hastalığı ölümcül bir hastalık olması nedeniyle, kuduz riskli temaslarda aşılamanın gerekliği konusunda kişilerin detaylı bilgilendirilmesi elzemdir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyonu Programı yürütülmektedir.Kızamık hastalığının mevsimselliği ve bulaşmanın solunum yoluyla olmasından dolayı önlemlerin arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ulusal Kızamık Doğrulama Komitesi tarafından tavsiye edilen hastalık kontrol stratejilerin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur" dedi.