Kilis'te komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kilis'te aralarında husumet bulunan komşuların silahlı ve bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Helvcıoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki komşunun fertleri bina girişinde karşılaştı. İki grubun arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine silahlı ve bıçaklı kavgada İ.M. ile T.M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis hastane çevresi ile olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alınarak soruşturmaya başladı.