İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te korkutan yangın kontrol altına alındı

Kilis’te kağıt toplayıcılarının kaldığı eski evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Kilis'te kağıt toplayıcılarının kaldığı eski evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.


Kilis'te, Şehitler Mahallesi valilik binası yakınlarında bulunan ve kağıt, plastik ile hurda toplayan bir ailenin kaldığı öğrenilen metruk binada yangın çıktı. Binayı bir anda saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangının çevredeki evlere sıçrama tehlikesi üzerine evler boşaltıldı.



Yangın, 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınabildi


Yangına, tüm itfaiye araç ve gereçleriyle müdahale edildi. Çevredeki binalarda ve otelde çalışan vatandaşlar da bahçe hortumlarıyla yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Yangının çevrede bulunan diğer evlere sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba sarf edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alınabildi.


İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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