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Kilis'te korona denetimi

Kilis’te, Özel beden eğitimi, spor salonları, hamam ve yüzme havuzlarında korona tedbirleri denetlendi.

Kilis'te, Özel beden eğitimi, spor salonları, hamam ve yüzme havuzlarında korona tedbirleri denetlendi.


Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Uğur Tunçel, başkanlığındaki heyet, kurumlarının sorumluluk alanında bulunan özel beden eğitimi ve spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzları denetledi. Ayrıca Pandemi Sürecinden dolayı Sosyal mesafe, maske ve dezenfekten kullanımı ile ilgili de uyarılar yapıldı.

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