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Kilis'te korona denetimleri arttı

Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.


Suriye sınırında bulunan Kilis'te, son günlerde artan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler arttı. İl Salgın Denetim Merkezi görevlileri, salgınla mücadele kapsamında kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri ve ganyan bayilerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem yapıldı. İş yerleri ile vatandaşlar, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılardı bulunuldu.

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