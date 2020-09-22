Kilis'te korona vakalarında artış sürüyor

Kilis'te artan korona virüs vakalarına karşı tedbirler atılırken, şimdiye kadar 2 bin 784 vakanın görüldüğü kentte 42 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Kilis Valiliği ile ilgili kurumların aldığı tedbirler kapsamında kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor. Bugüne kadar 2 bin 784 vakanın görüldüğü Kilis'te 13 kişi yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi entübe durumda. Korona virüsten şimdiye kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor. Bütün tedbirlere rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve maske takmadıkları gözlendi.