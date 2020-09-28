Kilis'te korona vakalarında artış sürüyor

Kilis'te artan korona virüs vakalarına karşı tedbirler atılırken, şimdiye kadar 3 bin vakanın görüldüğü kentte 46 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yükseldiği kentte denetimler de artarak sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor. Kent merkezinde 10 noktada motosiklet ile araçları durduruyor. Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesilirken, karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Motorize polis ekipleri sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor. Bugüne kadar 3 bin korona vakasının görüldüğü kentte Kilis'te 12 kişi yoğun bakımda bulunurken, 2 kişi entübe durumda. Korona virüsten şimdiye kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor.