Kilis'te korona vakalarında artış yaşanıyor

Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle 181 kişi tedavi görüyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle ise 646'ya yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 181 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün 110 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 71 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. 467 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.