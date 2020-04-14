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Kilis'te korona virüs denetimleri

Çevresi büyükşehirlerle çevrili olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis’te, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor.

Çevresi büyükşehirlerle çevrili olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sürücülerin ateşini ölçen ekipler, maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.


Kilis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetlerken, oluşturulan uygulama noktalarında sürücülerin vücut ısıları ölçülüyor. Maskesiz gezilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, polis otolarından ise Türkçe ve Arapça anons yaparak vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyor.

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