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Kilis'te korona virüs denetimleri

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla denetimleri sürüyor.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde ''Sağlık için hepimiz için'' sloganıyla denetimleri sürüyor.


Kilis il ve ilçe merkezlerinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetimler yapılıyor. Protokolün de katıldığı denetimlerde, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edilirken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor. Denetimler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri de pazar yerlerini kontrol ediliyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, pazar yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulup, uyulmadığı kontrol ediliyor.


Kent genelindeki denetimlerin artarak devam edeceği açıklandı.

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