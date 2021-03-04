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Kilis'te korona virüs denetimleri

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimler sürüyor.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimler sürüyor.


Kilis il merkezinde, Kilis Valiliği bünyesinde il müdürlerinin katılımıyla yapılan denetimler, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde yapılan denetimler Kilis ve ilçelerinde yapılıyor. Denetimlerin gece gündüz demeden ansızın yapıldığı, kurallara uymayanlara idare işlem yapıldığı bildirildi.

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