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Kilis'te korona virüs denetimleri

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimler sürerken, İl Müdürleri de denetimlere katılıyor.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimler sürerken, İl Müdürleri de denetimlere katılıyor.


Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla kentet görev yapan Kurum İl Müdürleri, korona virüs denetimlerine katılıyor. Kilis il merkezinde, Vali Recep Soytürk başta olmak üzere il müdürlerinin katılımıyla yapılan denetimler, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde Kilis ve ilçelerinde yapılıyor. Denetimlerin gece gündüz demeden ansızın yapıldığı, kurallara uymayanlara idare işlem yapıldığı bildirildi.

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