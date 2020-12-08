İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimleri sürüyor.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimleri sürüyor.


Kilis il ve ilçe merkezlerinde, denetimler yapılıyor. Protokolün de katıldığı denetimlerde, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edilirken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, pazar yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulup, uyulmadığı kontrol ediliyor.


Vali Recep Soytürk'de denetimlere bizzat katılırken, ilçelerde de Kaymakamların başkanlığında oluşturulan ekipler denetim yapılıyor. Kilis Belediyesi tarafından kent genelindeki dezenfektasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.