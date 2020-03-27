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Kilis'te korona virüs tedbirleri attırıldı

Kilis’te, EMKE görevlileri işbirliğiyle jandarma ile polis tarafından kente giriş yapanların tarafından termal kameraları ölçülerek alınıyor.

Kilis'te, EMKE görevlileri işbirliğiyle jandarma ile polis tarafından kente giriş yapanların tarafından termal kameraları ölçülerek alınıyor.


İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile UMKE ekipleri, Kilis'in Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapılarında,Kilis-İslahiye Karayolu, Kilis-Gaziantep karayolunda kente girmek isteyen kişilerin termal kameralarla ateş ölçümü yapıldıktan sonra Kilis'e alınıyor. .Şüpheli olan vakalar karantinaya alındığı bildirildi.

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