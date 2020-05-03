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Kilis'te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüs tedavisi gören 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kilis'te korona virüs tedavisi gören 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.


Kilis'te uzun yıllar din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik öğretmenliği ile okullarda idarecilik yapan Selim Başaran (72), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kilisliler tarafından sevilen ve Kilis Musiki Cemiyeti'nde çeşitli konserlerde yer alan Başaran'ın 1 ay önce ziyarete gelen yakınlarından bulaşan korona virüs nedeniyle hastanede yattığı öğrenildi.


Kilis'te korona virüsten ölen ilk kişi olan evli ve iki çocuk babası Başaran'ın cenazesi, defnedilmek üzere Osmaniye'ye gönderildi.

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